ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Woman murdered in Chandigarh Rose Garden
ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 29, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।

ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਤਲ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਚਾਕੂ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਤਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਕੁਝ ਕਦਮ ਦੂਰ

ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਬਾਥਰੂਮ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਤਲ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

