ਮਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੇਲਵੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ (Etv Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

January 3, 2026

ਗੁਜਰਾਤ: ਵਡੋਦਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ, ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਆਖਰਕਾਰ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ

ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਰਾਠਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸਚਿਨ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਰੇਖਾ ਰਾਠਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਚਿਨ ਅਕਸਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਵਿਆਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਚਿਨ ਨੇ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਖਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਨੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੇਖਾ ਨੇ ਸਚਿਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਖਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰੇਖਾ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰੇਖਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਪ੍ਰਣਵ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

