ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੱਭੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼; ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਬੁਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਔਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਂਦੀ ਸੀ।

WOMAN MURDER IN FARIDABAD
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਔਰਤ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 22, 2026 at 11:32 AM IST

ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਬੁਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰਤ ਲਾਪਤਾ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬੁਲਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਸ਼ੇਰੂ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤੇ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ

18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਰੂ ਅਤੇ ਰੌਕੀ ਅਚਾਨਕ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾੜੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਈਸਿੰਥ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਈਸਿੰਥ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਔਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਟੀ ਖੁਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ।

ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਬੁਲਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਮਿੰਦਰ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਗਮਿੰਦਰ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।"

ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਮਿੰਦਰ ਡਾਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

