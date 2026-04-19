ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ

ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

acid Attack
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 19, 2026 at 3:46 PM IST

ਸੂਰਤ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਪਾਂਡੇਸਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਨੇ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਮੰਗਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਵਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਤਨਾਬੇਨ ਸੋਨਾਵਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਈ, ਮਨੋਹਰ ਮਹਾਜਨ, ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੜਦੀ ਲੱਕੜ ਸੀ। ਰਤਨਾਬੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨੋਹਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ 'ਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਲਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਵਾਈ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਰਤਨਾਬੇਨ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਰੀਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਨੋਹਰ, ਜਿਸਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਰੀਸ਼ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਤਨਾਬੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਈ।

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੋਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਪਾਂਡੇਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਭੀਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ।

ਏਸੀਪੀ ਜੇਆਰ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੁਲਜ਼ਮ, ਮਨੋਹਰ ਮਹਾਜਨ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ,ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਤਨਾਬੇਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

