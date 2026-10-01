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ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਲੌਜ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ, ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ।

THRISSUR GANG RAPE
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਸਵੀਰ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 1, 2026 at 4:25 PM IST

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ਤ੍ਰਿਸੂਰ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 38 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੌਜ (lodge) ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ KSRTC ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੌਜ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਤੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ

ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਪੁਰ (ਤਮਿਲਨਾਡੂ) ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 27 ਸਾਲਾ ਔਰਤ (ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ) ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੀਲਾਂਬੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ

ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਲੌਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰੋਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿਰੂਪੁਰ ਲੈ ਗਿਆ।

ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ) 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਰੂਪੁਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਰੂਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੀਲਾਂਬੁਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਂਬੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਕੁਲ ਆਰ. ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਸ਼ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਰੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਦੁੰਬਾਸੇਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਪਲਾਨੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

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TAGGED:

WOMAN ABDUCTION AND RAPE CASE
ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ
THRISSUR GANG RAPE

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