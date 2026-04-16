ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਟਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਏ 2 ਜਹਾਜ਼

ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਟਕਰਾ ਗਏ।

DELHI AIRPORT INCIDENT
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 16, 2026 at 6:38 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (IGI) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਟੈਕਸੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਕਰਾ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਬੋਇੰਗ B737-700 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵਿੰਗਲੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਹਾਜ਼ - ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ - ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਖਿਤਿਜੀ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ - ਜੋ ਕਿ ਲੇਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ - ਚਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ B737-700 ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ - ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ (QP1406) ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੇ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹਤਦਾਇਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੀਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸੀਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਅਸਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

