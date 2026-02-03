ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਟਕਰਾਏ, ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
Published : February 3, 2026 at 10:56 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ - ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ AI2732 ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਗੋ ਜਹਾਜ਼ - ਦੇ ਖੰਭ ਏਅਰਫੀਲਡ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਕਰਾ ਗਏ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ AI2732 ਫਲਾਈਟ C1 ਤੋਂ M4 ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ (ਟੇਕਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਣਾ) ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ B1 ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ।
Mumbai Airport | While Air India AI2732 was taxiing from C1 towards M4 for departure, and the IndiGo arrival flight was taxing joining B1, the right wing tips of both the aircraft touched each other. Both aircraft were taxiing at the time of the incident. Both aircraft returned… pic.twitter.com/hZXxlrrx9l— ANI (@ANI) February 3, 2026
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡੌਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI-2732, ਜੋ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਕੋਇੰਬਟੂਰ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਰਨਵੇਅ 'ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਟਕਰਾ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।