'ਟਰੰਪ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ?' ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨਗੇ?
Published : January 7, 2026 at 7:09 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਕੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਟਰੰਪ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ?" ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
Mumbai, Maharashtra: Congress leader Prithviraj Chavan says, " with a 50 percent tariff, trade is simply not possible. in effect, this amounts to blocking india–us trade, especially exports from india to the united states. since a direct ban cannot be imposed, tariffs have been… pic.twitter.com/VY1QQVO3XL— IANS (@ians_india) January 6, 2026
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਕਪਾਸੜ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਜੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਟਰੰਪ) ਹੋਰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਨਿਯੰਤਰਣ" ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਵਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਮਈ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੀਲੀਆ ਫਲੋਰੇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ "ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ" ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।