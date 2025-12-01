ਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ? ਪਟਨਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ
ਕੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
Published : December 1, 2025 at 11:07 AM IST
ਪਟਨਾ: ਆਰਜੇਡੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਣੀ ਲਾਲ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਦਾਕਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 1 ਪੋਲੋ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਗਣੀ ਲਾਲ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਸਦਾਕਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਰੰਟਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨੇਹਾਸ਼ੀਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
"ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਡਾ. ਸਨੇਹਾਸ਼ੀਸ਼ ਵਰਧਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ
"ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਸੰਯੁਕਤ"
ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
'ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਆਰਜੇਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੀਆਈਪੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ।" - ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਬੁਲਾਰੇ, ਆਰਜੇਡੀ
ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਿੱਥੇ ਆਰਜੇਡੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਿਤਿਆ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ'
ਆਦਿਤਿਆ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗਲਤ ਗਠਜੋੜ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 70 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" -ਆਦਿਤਿਆ ਪਾਸਵਾਨ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੇਵਾ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ
ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਅੰਜੁਮ ਆਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।
"ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।" -ਅੰਜੁਮ ਆਰਾ, ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰਾ, ਜੇਡੀਯੂ
ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਅੰਜੁਮ ਆਰਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾਰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ।
"ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੰਡ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।" - ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤੇਜਸਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।" - ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ