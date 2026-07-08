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ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ: ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ?

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

PETROL DIESEL PRICE INDIA
PETROL DIESEL PRICE INDIA (ETV Bhara/GFX team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 8, 2026 at 2:24 PM IST

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ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, OPEC+ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ OPEC+ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 188,000 ਬੈਰਲ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ। OPEC+ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $72 ਤੋਂ $73 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ OPEC+ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ $11 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

PETROL DIESEL PRICE INDIA
PETROL DIESEL PRICE INDIA (ETV Bhara/GFX team)

OPEC+ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ OPEC+ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 33.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ OPEC+ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਰੂਸ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,88,000 ਬੈਰਲ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਦਾ 0.2% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ OPEC+ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।

PETROL DIESEL PRICE INDIA
PETROL DIESEL PRICE INDIA (ETV Bhara/GFX team)

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ

OPEC+ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 11 ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 'ਅਰਬ ਲਾਈਟ' ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ $1.50 ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OPEC+ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀ?

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਭਗ $80 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ $126 ਅਤੇ $138 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ $72 ਤੋਂ $73 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ

28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 90% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 5.2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 14% ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 4.47 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆਯਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 650,000 ਤੋਂ 700,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਯਾਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੀਮਤ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

OPEC+ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤੇਲ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ IOC, BPCL ਅਤੇ HPCL ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (GRM) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (CAD) ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

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