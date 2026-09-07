ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਲਾਤੇਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 10:31 AM IST
ਲਾਤੇਹਾਰ/ਝਾਰਖੰਡ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲੂਮਥ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੋਮਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਲਾਤੇਹਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲੂਮਥ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੋਮਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਆਤੰਕ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਰੈਕਰ ਪੱਪੂ ਮਹਤੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 15 ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਝੁੰਡ ਅਚਾਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੱਪੂ ਮਹਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਓਰਾਓਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ।
ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੰਗਲਾਤ ਰੇਂਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਲਾਤੇਹਾਰ ਦੇ ਡੀਐਫਓ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।'
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