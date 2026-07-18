ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਸੱਪ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ
ਅਤੁਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਮਿਲੀ।
Published : July 18, 2026 at 11:24 AM IST
ਮੇਰਠ (ਯੂਪੀ): ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ (ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ) ਅਤੇ ਦੋ ਸਪੇਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ'
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਸੁਮਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੋਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ (32), ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਦਾਮਿਨੀ (30) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੁਲ ਅਤੇ ਦਾਮਿਨੀ ਦਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ "ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਡਜ਼ ਪਲੇ ਸਕੂਲ" ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 150 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
'ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼'
ਅਤੁਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਮਿਲੀ। ਦਾਮਿਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੁਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦਾਮਿਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
'ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ'
ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੁਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਬਲ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨੇ ਵੇਖ ਕੰਬਲ ਪਾਸੇ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੁਲ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੁਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ, ਦਾਮਿਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
'20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕਤਲ'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਮਿਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ (ਸੀਡੀਆਰ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਮਿਨੀ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸੀ। ਦਾਮਿਨੀ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਅਤੁਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਣ।
'ਸਪੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ'
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨੂੰ ਅਰਟਿਗਾ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਤੁਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਮਿਨੀ ਨੇ ਅਤੁਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਦੇ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ।
'ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ'
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਤੁਲ ਪਵਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਓ, ਮਵਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।'
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ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦਾਮਿਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਕਤਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।