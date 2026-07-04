ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਦੱਬੀ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਕਾਲ ਬਰਾਮਦ

ਕਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਦੱਬੀ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਕਾਲ ਬਰਾਮਦ
ਪੁਲਿਸ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ।
Published : July 4, 2026 at 9:52 AM IST
ਆਗਰਾ: ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ "ਆਗਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਮਾਮਲਾ" ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੂਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ।
'ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ'
ਰੂਬੀ ਦਾ ਇਹ ਚਾਲ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਰੇਂਦਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸੱਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਕੱਢੀ ਗਈ:
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰੂਬੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:
ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਗਰਾ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਤੋਰਾ ਦੀ ਰੇਣੁਕਾਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੇਂਦਰ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੜ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਦਰਕਸ਼ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾ (ਧਾਤੂ ਦਾ ਬਰੇਸਲੇਟ) ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਰਾ ਆਇਆ ਸੀ:
ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਵਾਯੂ ਵਿਹਾਰ (ਸ਼ਾਹਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਤਪੁਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਨ ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਆਗਰਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਕੰਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਤੋਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਣੂਕਾ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਤਾ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਗੰਜ ਦੇ ਵਾਯੂ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਕਮਲਾ ਨਾਲ ਰੇਣੂਕਾ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਬੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਚੀ (15) ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ (9) ਹਨ। 18 ਮਈ ਤੋਂ, ਸੁਰੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ:
ਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ ਸਈਦ ਅਲੀ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਰੂਬੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ,' ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਅਨਿਲ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।
ਉਸੇ ਰਾਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਖੀਰ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 20 ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ, ਫਰਸ਼ ਪੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। 26 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।-ਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ ਸਈਦ ਅਲੀ ਅੱਬਾਸ
'ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ'
ਰੂਬੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੂਬੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ:
ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਰੂਬੀ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਨਿਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤਪੁਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ₹30,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਅਨਿਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹10,000 ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ:
ਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ ਸਈਦ ਅਲੀ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਪਿੰਜਰ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਭਰਾ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ,ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਗੁਆਂਢੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ:
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਣੂਕਾ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 67 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋੜਾ ਅਕਸਰ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਤੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
ਕੀ 16 ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਬਾਥਰੂਮ 10 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਦੂਰ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਸੀ।
ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਰਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਰੂਬੀ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ? ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਿੰਟ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਬੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ?
ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਟੋਆ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕੀ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਪੁਲਿਸ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕੀ ਖੋਜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੋਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯਮ ਕਦੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਯਾਦ ਸੀ? ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।