ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 10% ਵਧੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਘਟੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ
ਯੂਕੇ ਡਰਿੰਕਸ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਆਈਡਬਲਯੂਐਸਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 9:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਫਰਮ IWSR ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਝਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 39.91 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼
IWSR ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ IWSR ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
IWSR (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟਸ ਰਿਕਾਰਡ) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਬੀਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਤ ਬੀਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀ-ਟੂ-ਡ੍ਰਿੰਕ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ 12% ਵਧੀ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਪੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ (ਪ੍ਰੀ-ਮਿਕਸਡ ਕਾਕਟੇਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਵਾਈਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਵਾਈਨ ਵਿੱਚ 7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵੋਡਕਾ ਅਤੇ ਜਿਨ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕੋਗਨੈਕ ਬ੍ਰਾਂਡੀ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟਸ ਰਿਕਾਰਡ (IWSR) ਦੇ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ 10% ਵਧੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 9% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ 3% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 2% ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ
IWSR ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 76% ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹਾਵੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ (CIABC) ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (IMFL) ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਾਲਾਨਾ 68.8 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸ (ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 64.7 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
CIABC, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ 2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 37.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡੱਬੇ ਵੇਚੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 35.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡੱਬੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 27.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡੱਬੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
2029 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2027 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੀ ਹਨ। 2020 ਤੋਂ, 39.91 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 15 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ 272 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, 15 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ 358.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 2020-21 ਵਿੱਚ 20.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 91.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।