ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਡੈਣ ਦੀਵਾ'? ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ...
2026 ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ 'ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ' ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਤੁਲਸਯਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : November 8, 2026 at 4:53 PM IST
ਪਟਨਾ/ਬਿਹਾਰ: ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ"। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ।
ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਲਦਾ ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ
ਜਦੋਂ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੀਵਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾ ਯਮ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੈ। ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ "ਡੈਣ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਦੀਵੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੀਵੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
'ਡੈਣ' ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਦੀਵੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਡੈਣ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਛੋਟੇ, ਵਿਲੱਖਣ ਦੀਵੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਦੀਵੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ - ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
"ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਣ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ, ਪੁਜਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਾਨਕੀ ਠਾਕੁਰਬਾੜੀ ਮੰਦਰ
ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ
ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
"ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" - ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ
ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ? ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ ਗਾਹਕਾਂ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ "ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ" ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਰਾਤ 'ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਨਵੇਂ ਚੰਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਬੁਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਪੰਜ-ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ - ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ
ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੀਪੋਤਸਵ (ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ "ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਡੈਣ ਦਾ ਦੀਵਾ" ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ
ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।