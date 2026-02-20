ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ 33 ਦਾ ਚੱਕਰ
ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ...
Published : February 20, 2026 at 3:08 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਗਯਾ: ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਜਮ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 33 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹੁਣ 1993 ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਅਤੇ 1995 ਤੋਂ 31 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ 2026 ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਵੇਗਾ। ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ
ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ 29 ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2058 ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਵੇਗਾ।
ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਰਮਜ਼ਾਨ?
ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਫਰਹਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 19 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਦਿਨ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ 9 ਜਾਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2028 ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। 2029 ਵਿੱਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ।
2030 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ੇ
ਸਾਲ 2030 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। 2030 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੋਜ਼ਾ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।
"ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਕ ਲੁਨਰ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਲੁਨਰ ਸਾਲ 354 ਜਾਂ 355 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।" - ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਫਰਹਾਦ, ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ
ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ਼?
ਖਾਨਕਾਹ ਮੋਨਾਮੀਆ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਰਾਮਸਾਗਰ ਗਿਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਸਹਾਬੂਦੀਨ ਮੁਨਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਚੰਦਰ ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ 29 ਜਾਂ 30 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਦਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 354 ਤੋਂ 355 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਜੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ, 5 ਘੰਟੇ, 45 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਭਗ 33 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਸਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇਗੀ ਰੋਜਾ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2031 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਰਹੇਗਾ। 2031 ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਿਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਘੱਟ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ
ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨਭਰ ਦੇ ਰੋਜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 13 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਧੇਗਾ।
"ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਿਲੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਿਨਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰੋਜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।" - ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਸਬਾਹੁੱਦੀਨ ਮੁਨਾਮੀ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜਾ?
ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਫਰਹਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਅਤੇ ਪਿਆਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੌਕੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿਣਾ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
"ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।" - ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਫਰਹਾਦ, ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ
ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ
ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਸਬਾਹੁੱਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ-ਉਲ-ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਨ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਜਿਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਤੇ ਰੋਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਜਾ ਨੂੰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।
"ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ 10-10 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਸ-ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰ 'ਦਹਾਈ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨਿ ਇਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ 10 ਰਮਜ਼ਾਨ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 11 ਤੋਂ 20 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਗਫਿਰਤ ਭਾਵ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ 10 ਨਿਜਾਤ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਜਕਾਨ ਦਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।" - ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਸਬਾਹੁੱਦੀਨ ਮੁਨਾਮੀ