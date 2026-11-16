SIR ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਦਾ ਸੀ ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਨੇ SC 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਪੁੱਛੇ 48 ਸਵਾਲ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ EC ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
Published : November 16, 2026 at 7:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਇੰਡੀਆ' (INDIA) ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 48 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਯਾਨੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੁਧਾਈ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ (revisions) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ (ਸਰਵ ਕਰਨ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
SIR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (ਨਵੰਬਰ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'Special Intensive Revision' (SIR) ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (Minutes) ਜਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (RTI) ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.' (SIR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਸ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ- ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੁਧਾਈ' (SIR) ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ' (INDIA) ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਟੀ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ 'ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.' (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 48 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ :
ਕਿੰਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ?
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.' (SIR) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ?
'ਫਾਰਮ 6' (Form 6) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ?
'ਈਰੋਨੈੱਟ' (ERONET) ਅਤੇ 'ਈਸੀਨੈੱਟ' (ECINET) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ (Electoral rolls) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ?
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