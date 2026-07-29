ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰੋ. ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਗਊ ਮੂਤਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ
ਪ੍ਰੋ. ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Published : July 29, 2026 at 7:23 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਬੀ ਮੁਖੀ, ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਊ ਮੂਤਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਊ ਮੂਤਰ ਮਾਹਰ ਬਾਰੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਕੋਟੀ
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 2001 ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ VLSI ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਵਿੱਚਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੀਕਾਨ ਚਿੱਪ ਉੱਤੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਗ੍ਰੇਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਚਿੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਮਾਕੋਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (NSE) ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ JEE ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ IIT ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਖੋਜ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡੀਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।