'ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇ?' ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
Published : October 30, 2026 at 8:47 PM IST
ਚੇਨਈ: ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਉਰਫ਼ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੇਪਾਲੀ ਮੂਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Police verifies a person’s name, address etc by visiting his home before giving clearance for the passport to be issued. Once he has a passport no further enquiry is justified except to check that the passport is not fake.— K. C. Singh (@ambkcsingh) October 30, 2026
ਦਾਸ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ "ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਉਸ ਨੇ ਦਾਸ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ "ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਸ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਚੀਪੁਰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਅਰੂਲ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ "ਸੌਰਵ ਦਾਸ" ਨਾਮ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
The Madras High Court has issued notice to 'Cockroach Janata Party' (CJP) leader Saurav Das and the Central Government on a petition seeking inquiry into his citizenship and blocking of his social media accounts. The petition was filed by Kanchipuram district-based businessman Ganesh Kumar. The division bench of Chief Justice Sushruit Arvind Dharmadhikari and Justice G. Arulmurugan heard the matter. The petitioner sought a detailed inquiry into Saurav Das's citizenship, identity and background and prayed that if he is found not to be an Indian citizen, his passport and Aadhaar be cancelled. He also sought blocking of Das's X and Instagram accounts for allegedly spreading defamatory comments about Supreme Court judges and the judiciary. The court issued notice to the Union Home Ministry and other respondents including Saurav Das to file their reply and adjourned the case by six weeks.— ANI (@ANI) October 30, 2026
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਧਮਕੀ ਭਰੇ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"ਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"
ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।