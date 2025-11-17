ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੇਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਵਾਟਰ ਮਦਰ' ਤੱਕ, ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 ਦੇ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ? ਜਾਣੋ
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : November 17, 2025 at 3:44 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੱਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਗਾਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ 89ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੱਤ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡਵਰਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਨਾਡੂ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 ਦੇ ਜੇਤੂ
ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਜੈਦੀਪ ਹਾਰਡੀਕਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ, ਹਾਰਡੀਕਰ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਅਵਾਰਡ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੋਲਾ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੁਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਲਿਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਦਿਕਵੀ ਨੰਨਯਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਮਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰੁਈਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। "ਵਾਟਰ ਮਦਰਦ" ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੁਈਆ ਨੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਾਟਰ-ਹਾਈਵੇਟਸਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਅਵਾਰਡ ਆਕਾਸ਼ ਟੰਡਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਚਾਣ - ਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਕੂਲ, ਟੰਡਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਯੋਧਾ, ਪੱਲਬੀ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਵੂਮੈਨ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਮਪੈਕਟ ਐਂਡ ਡਾਇਲਾਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਧਵੀ ਲਤਾ ਗਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਈਆਈਐਸਸੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਭੂ-ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਤਾ ਨੇ ਚਨਾਬ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਰਨ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਗਾਰੂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦਿਵਿਜਾ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2025 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੈਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।