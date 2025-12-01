Explainer: ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ BLO, ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਣਭੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ SIR ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
Published : December 1, 2025 at 12:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BLO ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ।
ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2025 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 12 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ?
ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਲੇਖਪਾਲ/ਅਮੀਨ/ਪਟਵਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ/ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕੀਏ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, BLO ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ'
ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਬੂਥ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਤੱਕ। ਬੀਐਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਐਲਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੀਐਲਓ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
'ਬੀਐਲਓ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਪੀੜਤ'
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੀਐਲਓ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਬੀਐਲਓ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮਾਣਭੱਤਾ ਲਗਭਗ 6,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2,000 ਤੋਂ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
ਐਮਸੀਡੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਭਖੇਗਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ, ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ,ਜਾਣੋ ਸਭ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ