ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ! ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
BUDGET SPEECH RECORD: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
Published : February 1, 2026 at 3:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੌਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ
2020 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਅਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਅਤੇ 23 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ (2026), ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 13 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ?
ਹੀਰੂਭਾਈ ਐਮ. ਪਟੇਲ, ਜੋ 1977-78 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ 800 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1977 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।