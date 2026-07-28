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ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

SUPREME COURT JJ ACT GUIDELINES
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 28, 2026 at 3:32 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਦੋਂ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ 'ਤੇ ਆਮ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਜੇਬੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਵੇ, ਸਤਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ: ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਕ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ।

ਬਾਲਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲਗ ਵਰਗੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਲਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 15, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 16-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ: ਬਾਲਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਲਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 15, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 16-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ:

  • ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ
  • ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ
  • ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
  • ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
  • ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  • ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ: ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ: ਮਾਪਿਆਂ, ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ: ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਕ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੋਟਸ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਫੈਸਲਾ ਬਿੰਦੂ: ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਅਦਾਲਤ (ਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
  • ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ: ਬਾਲਗਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।

ਧਾਰਾ 15 ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਨਿਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਤਮਕ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ, ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।

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SUPREME COURT JJ ACT GUIDELINES

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