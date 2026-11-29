ਜੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 2009 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਦਿਗਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ?
ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣੋ।
Published : November 29, 2026 at 9:26 PM IST
ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ): ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 21 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 81 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 121 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33% ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2007-08 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2008 ਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ, ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।"-ਮਧੂ ਕੋਡਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 44 ਕੀ ਹੈ?
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 81 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 28 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
"ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ 1976 ਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 1976 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 2000 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2026 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ, 2002 ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।" - ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2007 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 44 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 81 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (STs) ਲਈ 28 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SCs) ਲਈ 8। 2007 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ST ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ SC ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 10 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਹੈਤ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਰਹਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੀਟ ਹੁਣ STs ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2007 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2009 ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (STs) ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਮੂ ਸੀਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਚਤਰਾ ਨੂੰ ਪਲਾਮੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁਮਕਾ ਅਤੇ ਲੋਹਰਦਗਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਲੀ, ਤਾਮਾਰ, ਖੁੰਟੀ, ਰਾਤੂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਮੂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਂਚੀ ਦੱਖਣੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਂਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਕੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਸਾ-ਚਿਰਕੁੰਡਾ, ਗੋਵਿੰਦਪੁਰ, ਧਨਬਾਦ, ਸਿੰਦਰੀ, ਝਰੀਆ ਅਤੇ ਕਤਰਾਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਘਮਾਰਾ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।