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NEET UG 2026 RE EXAM: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, NTA ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

guidelines NEET UG 2026 RE EXAM
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 21, 2026 at 10:32 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NEET UG RE-EXAM 2026 ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 551 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 5,440 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। NTA ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

NEET UG RE-EXAM ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। PwD/PwBD ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। NTA ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ: 180 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 720 ਅੰਕ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 180 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 720 ਅੰਕ।

ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ: 45 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 180 ਅੰਕ

ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ: 45 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 180 ਅੰਕ

ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ: 90 ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 360 ਅੰਕ

NTA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚਾ "ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਤਰ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

  • - ਹਰੇਕ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਲਈ 4 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
  • - ਹਰੇਕ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਲਈ 1 ਅੰਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • - ਹਰੇਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਸੰਬੰਧੀ NTA ਨਿਰਦੇਸ਼

NTA ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਪਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਵੈਧ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਊਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹਨ

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸਮਾਰਟਵਾਚ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸ, ਈਅਰਫੋਨ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟ, ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਵੱਡੇ ਬੈਲਟ ਬਕਲਸ, ਭਾਰੀ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਜਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। NTA ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ।

ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ) ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

- ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ

- ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

- UIDAI ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

- ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਤਾਬਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸਥਾਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਕੋਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। NTA ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ

ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, NEET UG, MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, ਅਤੇ BSMS ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

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NEET UG 2026 RE EXAM
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NEET UG 2026 RE EXAM

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