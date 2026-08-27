ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ?
ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ GLOF ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ,ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਵਧਾਨ
Published : August 27, 2026 at 10:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 2011 ਵਿੱਚ 1,948 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 2,539 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 30.34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 2025 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 189 ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ ਨੇ ਸਿੱਕਮ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 31 ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ-ਝੀਲ ਕੈਸਕੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਜੁੜੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ) ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਭੂਚਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡੀ ਅਰਾਵਤੀ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਡਕ (ਨਾਰਾਇਣੀ) ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਪਰੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲ ਫਟਣ (GLOF) ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭੋਟੇ ਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀਆਂ (ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਨਾਰਾਇਣੀ/ਗੰਡਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਯਾਂਗਦੀ ਸੰਗਮ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਾਰਾਇਣੀ (ਗੰਡਕ) ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸੁਵਾ, ਨੁਵਾਕੋਟ, ਧਾਡਿੰਗ, ਗੋਰਖਾ ਅਤੇ ਚਿਤਵਾਨ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਅਲਰਟ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਓ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ , "ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।"
ਓ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਝੀਲ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਜਾਂ "ਪਲਸ" ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਹਾਅ ਨਦੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ) ਵਿੱਚ ਗੰਡਕ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ GLOF ਦਾ ਵਹਾਅ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੇ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ "ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
TERI ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਸ.ਐਨ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਲੋਨਕ ਝੀਲ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ GLOF ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣੀ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੰਡਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਲੈਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ GLOF ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ 'ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਆਫ਼ਤ' (ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ) ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣਾ, ਅਸਥਿਰ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਘਲਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੋਰੇਨ (ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਕੰਧ) ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਚੱਟਾਨ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਤੋਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਮੋਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰਾਜ ਭੂਚਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "GLOFs ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੀ.ਐਸ. ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2013 ਦੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ GLOFs ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਰ ਹਿਸ਼ਾਮੀ ਜਮੀਲ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ-ਤਿੱਬਤ ਆਫ਼ਤ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਕ੍ਰਾਇਓਸਫੀਅਰ (ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ) ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। GLOF ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਬਰਫ਼, ਚੱਟਾਨ ਜਾਂ ਮੋਰੇਨ ਬੈਰੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਪਾਣੀ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ GLOF (ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲ ਆਊਟਬਰ੍ਸਟ ਹੜ੍ਹ) ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਬੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਢਲਾਣ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
24 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਅਰਾਜਕ ਖੇਤਰ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਫ਼, ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਹਿ ਗਿਆ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 4.9 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੌਮਿਆ ਦੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਕ੍ਰਾਇਓਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 18,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
ਦੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਝੀਲਾਂ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਰੇਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ (ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਡੈਮਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ) 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਚਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ, ਦੱਤਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਲੋਹੋਨਕ ਝੀਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੋਰਾਬਾਰੀ GLOF (ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲ ਆਊਟਬਰ੍ਸਟ ਹੜ੍ਹ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ GLOF ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,"
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਅਸਥਿਰ ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ, ਭੂਚਾਲ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਚਿੰਤਾ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਗੰਡਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।