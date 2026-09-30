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ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ

ਅੱਜ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਧ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?, ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 6:28 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2026, ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

30 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
  2. ਮਹੀਨਾ: ਅਸ਼ਵਿਨ
  3. ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  4. ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
  5. ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਥੀ
  6. ਯੋਗ: ਵਜਰਾ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਭਰਨੀ
  8. ਕਰਨ: ਬਲਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:13:00 AM
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:08:00 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਰਾਤ 08:31 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 09:47 AM
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:11 ਤੋਂ 13:40
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 07:42 ਤੋਂ 09:12 ਤੱਕ

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਰਣੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਸ਼ ਦੁਪਹਿਰ 1:20 ਵਜੇ ਤੋਂ 26:40 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਮ, ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਉਚਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ, ਰੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
12:11 ਤੋਂ 13:40 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

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ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
30 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ
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