ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ,ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : May 1, 2026 at 8:01 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਿਆਸ (ਜਿਸਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ'
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੰਸਥਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭੋਟਾ ਦਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ?:
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 90 ਫੀਸਦ ਅਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਵਾਈ.ਐਸ. ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਅਮੀਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇ ਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਐਕਟ 28 ਜੁਲਾਈ, 1973 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ, 1974 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ'
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 15 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 70 ਏਕੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ:
ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੋਟਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਧਾਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਿਆਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
राधा स्वामी सत्संग ब्यास के धर्मार्थ अस्पताल भोटा की भूमि हस्तांतरण से संबंधित संशोधन विधेयक पारित होने पर कांग्रेस विधायक दल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। pic.twitter.com/chJMz4b2a5— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) December 20, 2024
'ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ'
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
