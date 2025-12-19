ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ VB G RAM G ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ? ਜਾਣੋ
VB G RAM G ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : December 19, 2025 at 1:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ VB G RAM G ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ?
मोदी सरकार ने मनरेगा जैसी ऐतिहासिक योजना को दफन करने का मन बना लिया है।— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) December 17, 2025
औपचारिक तौर पर “संशोधन” का ढोंग है, 100 की जगह 125 दिन लिख देने का झाँसा है—जबकि हक़ीक़त यह है कि रोज़गार की गारंटी को ही ख़त्म किया जा रहा है।
“विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन” अब हर हाथ को काम… pic.twitter.com/yzyjun67qs
20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮਨਰੇਗਾ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 262 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 1972-73 ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਖਰਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲੇ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫੀਸਦੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19-20 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨਾਮ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1960-61 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨਰੇਗਾ ਸੀ ਪਰ 2009 ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 3210 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਬਣਾਏ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1660 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 56.73 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 48 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾਂ: ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾਂ: ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1,51,282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਜ੍ਹਾਂ: ਤੀਜੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5(1) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 125 ਦਿਨ ਲਿਖ ਦੇਣ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। VB G RAM G ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਕੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, 100 ਦਿਨ ਤੋਂ 125 ਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ
ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਨਿਧੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 59 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।"
ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਅਮਰਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਸੜਕਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਿਅਲ ਟਾਇਮ ਮਾਨਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ AI, ਜੀਪੀਐਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਏਆਈਐਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਇਸਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ: ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਾਲਗ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਉਦੇਸ਼: ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ
VB G RAM G ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ: ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੰਮ: 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ: ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਾਲਗ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਉਦੇਸ਼: ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ VB G RAM G ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
- 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ- 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ
- ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ- ਕੇਂਦਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇਗੀ।
- ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ ਬਣ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-