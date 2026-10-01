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ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹਾਲਤ? ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦੁਆ

ਫਲਾਇਟ ਹਾਈਜੈਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

WHAT IS CONDITION INJURED PILOT
ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 1, 2026 at 1:44 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' (Flydubai) ਦੀ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਿਆ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਹੁੰ-ਪਾਸੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਆਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਜੇਦਾਹ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਫਲਾਈਦੁਬਈ' (Flydubai) ਦੀ ਉਡਾਣ FZ1073 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਬੁਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਆਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਬੁਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਜਾਣਗੇ।" ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।" ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ "ਸੱਚਾ ਹੀਰੋ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਮਹਾਨ ਬਹਾਦਰੀ" ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਟਲ ਗਈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੇ 174 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।"

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਊਵੇਨ ਅਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਾਇਲਟ ਦੱਸਿਆ।

ਫਲਾਈਦੁਬਈ (Flydubai) ਦੀ ਉਡਾਣ FZ1073 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਜ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੇ ਅਮੀਰਾਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ 180 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ 'ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ' ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਫਲਾਈ-ਦੁਬਈ' (Flydubai) ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਪਨਾਮ-ਮੱਛਰ, ਮਛਾਰ, ਜਾਂ ਮਾਛਰ?

ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਲਝਣ

ਫਲਾਈਦੁਬਈ (Flydubai) ਦੀ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ 'ਸਮਿਤ' (Smit) ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'Machchhar', 'Machhar', 'Maachhar' ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 'Makkad'। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ 'Smit Machchhar' ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਨਾਮ ਦੇ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕੋਸ਼ 'ਭਗਵਦਗੋਮੰਡਲ' ਵਿੱਚ 'ਮੱਛਰ' (ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ 'ਮੱਛਰ' ਹੈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰ, ਮੇਮਣ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 'ਮੱਛਰ' ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛਪਾਈ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ

ਕੁਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਵਿਰਮਗਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ 'ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਮਛਰ' ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ 'ਗੁਲਾਬਭਾਈ ਰਮੇਸ਼ਭਾਈ ਮੱਛਰ' ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਦਾਹੋਦ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸ਼ੋਭਨਾਬੇਨ ਚੰਦਰਕਾਂਤਭਾਈ ਮੱਛਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮਛਾਰ' ਸਮਕਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ

'Machhar' (ਮੱਛਰ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਰੂਪ 'machhar' ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰ 'chh' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 'Machhar' (ਮਛਾਰ) ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ 'machhar' ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'chh' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ 'a' (ਆ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 'machhar' ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'માછર' (ਮਾਛਰ) ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 'machhar' ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਤਸਯ ਜਾਂ ਮਤਸਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ

ਇਸ ਲਈ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਮਛਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਮਾਛਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ‘ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ’ (Smit Machhar) ਵਜੋਂ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਉਪਨਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਤਸਯ, ਮੱਛ, ਵਰਗੇ ਨਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਮਛੇਰਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਮਛੁਆਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

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