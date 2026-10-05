ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
Published : October 5, 2026 at 10:31 PM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੇਨੀਥਾਲਾ ਨੇ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (KSTP) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
KSTP ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 2002 ਵਿੱਚ ਏ.ਕੇ. ਐਂਟਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ PWD ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਮ.ਕੇ. ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, PWD ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 2006 ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੀ ਸੀ ਬੀਨ (Lee See Been) ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ PATI-BEL ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। PATI-BEL ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਅੰਗਮਾਲੀ ਤੱਕ 'ਮੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ' (Main Central Road) ਦੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ PWD ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
KSTP ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 336 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1,612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ 1,224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 255 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 324 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 367 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਾਸ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਥਾਈੱਕੜ (ਵੇਂਜਾਰਾਮੂਡੂ)-ਕੋਟਰੱਕਾਰਾ (46 ਕਿ.ਮੀ.), ਕੋਟਾਰੱਕਰਾ-ਚੇਨਗਨੂਰ (44.4 ਕਿ.ਮੀ.), ਥਾਈਕੱਕੜ-ਕਜ਼ਾਕਕੂੱਟਮ (12.6 ਕਿ.ਮੀ.), ਅਲਾਪੁਝਾ-ਚੰਗਨਾਸੇਰੀ (24.14 ਕਿ.ਮੀ.), ਮੁਵੱਟੂਪੁਝਾ-38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਮੁਵੱਟੂਪੁਝਾ-ਅੰਗਮਾਲੀ (31.40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਪਲੱਕੜ-ਸ਼ੋਰਾਨੂਰ (45.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ-ਕੁਟੀਪੁਰਮ (33.08 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਗਲਿਆਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 254.80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਕਸਾਰਾਗੋਡ-ਕਾਨਹੰਗੜ (27.76 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਪਿਲਾਥਾਰਾ-ਪਪੀਨੀਸੇਰੀ (20.90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਤਾਲੀਪਰਾਂਬਾ-ਇਰਿਟੀ (4.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਥਲਾਸੇਰੀ-ਵਾਲਵੁਪਾਰਾ (132.22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਚੇਂਗਨੂਰ-ਏਤੂਮਾਨੂਰ (47.00 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਈ.4.00 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (47.00 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਈ. ਪੁਨਾਲੂਰ-ਪੋਨਕੁੰਨਮ-ਥੋਡੁਪੁਝਾ (132.22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਅਤੇ ਪੇਰੁਮਬਿਲਾਵੂ-ਪੱਟੰਬੀ-ਪੇਰੀਨਥਲਮੰਨਾ (41.00 ਕਿਲੋਮੀਟਰ)। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ (ETV Bharat) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੈਂਦਰਮ ਰੋਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (TRDCL) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (PWD) ਸਕੱਤਰ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ—ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।