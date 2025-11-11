ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਖੜੀ ਰਹੀ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਾਸਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਰਾਗਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਖਬਰ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ।
Published : November 11, 2025 at 2:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ; 20 ਜ਼ਖਮੀ - ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ - ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਡਈ ਆਈ20 ਕਾਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੀ।
ਇੱਕ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ' ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
- ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਭਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
- ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ20 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਬਾਲਣ ਤੇਲ - ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਮਿਲੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ UAPA ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
- ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 2,900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜ਼ਬਤ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
- i20 ਕਾਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਰਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ
- ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਰ ਦੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
- ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਬਦਲੇ
- ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਚੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੜਨ, ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਅਜਿਹੇ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ"
- ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ NIA ਅਤੇ NSG ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ; ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
- ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ; ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।