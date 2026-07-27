ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪੜ੍ਹੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਨੁ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : July 27, 2026 at 6:27 AM IST
ਮੇਖ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੌਰਸ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਰਾਮ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਕਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਰਕ - ਅੱਜ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿੰਘ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਿਆਏਗੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।
ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਤੁਲਾ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ।
ਮਕਰ - ਅੱਜ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਖਰਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ।
ਕੁੰਭ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੀਨ - ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ।