ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰੇ?, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : November 22, 2026 at 6:16 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਤਾਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਟੌਰਸ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮਿਥੁਨ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਕਰਕ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਘ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਕੰਨਿਆ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਤੁਲਾ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਉਚਿਤ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੇ ਖਰਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਮਾਂਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਵਧੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਿਆਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ।
ਧਨੁ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਸੁਹਿਰਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਕਰ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।
ਕੁੰਭ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਥਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ - ਐਤਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।