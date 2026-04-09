ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਜਾਣੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ।
Published : April 9, 2026 at 6:05 AM IST
ਮੇਸ਼ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
ਟੌਰਸ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਕਰਕ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਸਿਹਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਵੱਲ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਓਗੇ।
ਕੰਨਿਆ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਲਾ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ। ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ।
ਧਨੁ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਮਕਰ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓਗੇ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਕੁੰਭ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ - ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।