ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਕੀ ਹਨ ਬੋਨਸ ਨਿਯਮ ? ਜਾਣੋ
Published : November 26, 2025 at 7:48 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ 29 ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਰਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤ ਕੋਡ 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020, ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ 2020 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਬਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ (ਰਾਜ-ਵਾਰ)
ਨਵੇਂ ਉਜਰਤ ਕੋਡ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਨ। ਇਹ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ 'ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਉਦਯੋਗ/ਨੌਕਰੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਾਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ (ਅਕੁਸ਼ਲ, ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ, ਹੁਨਰਮੰਦ) ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ₹350 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਲਾਗਤ-ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ₹600 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਚਵਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਜਰਤ ਕੋਡ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ
ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਡ 2019, ਨੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਵਰੇਜ: ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਵਰੇਜ ਚੋਣਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰ ਵੇਜ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰ ਵੇਜ (NFW) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ (ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ: ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰ ਵੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰ ਵੇਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ - ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰ ਵੇਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA), ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਯਮ: ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਬੋਨਸ) ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਹਨਤਾਨੇ (CTC) ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, DA, ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕੁੱਲ CTC ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ CTC ਦੇ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟੌਤੀਆਂ (PF, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ) ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਬੋਨਸ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ (PF/ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ) ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਕੁੱਲ CTC ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੋਨਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1965 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ₹21,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ₹10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹21,000 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਮਾ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?
21,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਨਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸਨੇ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਕੌਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ?
₹21,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਨਸ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੋਨਸ ਗਣਨਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਸਲ ਬੋਨਸ ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ), ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਨਸ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬੋਨਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹21,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹21,001 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੋਨਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ-ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।