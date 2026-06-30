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ਹਲਦੀਆ ਵਿੱਚ HPL ਨੈਫਥਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਝੁਲਸੇ

ਹਲਦੀਆ ਵਿੱਚ HPL ਨੈਫਥਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

WEST BENGAL
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (PTI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 30, 2026 at 10:22 AM IST

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ਹਲਦੀਆ/ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਪੂਰਬੀ ਮੇਦਿਨੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਦੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਲਦੀਆ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (HPL) ਦੀ ਨੈਫਥਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਲੋਕ ਝੁਲਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ ਨੈਫਥਾ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਫਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਨੇ ਇਕਦਮ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਦੌੜੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।'

35 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੋਕ ਸੜ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਲਦੀਆ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਾਮਲੁਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ 12 ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹਲਦੀਆ ਅਤੇ ਪੰਸਕੁਰਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 12 ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਲਦੀਆ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (HPL) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨੈਫਥਾ ਚੋਰੀ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ।'

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਨੈਫਥਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

TAGGED:

WEST BENGAL
HPL ਨੈਫਥਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ
HALDIA HPL PIPELINE FIRE
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