ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ: ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 142 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ 1,448 ਉਮੀਦਵਾਰ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 142 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 1,448 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : April 28, 2026 at 7:48 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 142 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 3.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਕੁੱਲ 1,448 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 142 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 123 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਬਾਨ (ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਗਲੀ (18), ਹਾਵੜਾ (16), ਕੋਲਕਾਤਾ (11), ਨਾਦੀਆ (17), ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ (33), ਪੂਰਬੀ ਬਰਧਮਾਨ (16) ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ (31) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,448 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 218 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। 266 ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 21 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਕਰੋੜਪਤੀ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅੱਗੇ
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 321 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ (ਜੋ 'ਕਰੋੜਪਤੀ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 103 ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 73 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 36 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਏਦੀਘੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਲਾਸ਼ ਰਾਣਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਂਡੂਆ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮੀਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਸਬਾ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸੁਰਾ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਥ ਹਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ 44 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨਿੰਗ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆਈਐਸਐਫ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਰਬੁਲ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਵੀ 44 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੈ। 56 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ, 169 ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ 175 ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਮੀਦਵਾਰ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਭਵਾਨੀਪੁਰ)
- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਭਵਾਨੀਪੁਰ)
- ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ (ਜਾਦਵਪੁਰ)
- ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਤਿਆ ਬਾਸੂ (ਦਮਦਮ)
- ਫਿਰਹਾਦ ਹਕੀਮ (ਕੋਲਕਾਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹ)
- ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਸਬਿਆਸਾਚੀ ਦੱਤਾ (ਬਾਰਸਾਤ)
- ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੂਪਾ ਗਾਂਗੁਲੀ (ਸੋਨਾਰਪੁਰ ਦੱਖਣੀ)
- ਆਈਐਸਐਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਸ਼ਾਦ ਸਿੱਦੀਕੀ (ਭੰਗਰ)
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬਲਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰੀਖਕ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੜ੍ਹ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਝੜਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਗਦਲ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਰਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਗੋਘਾਟ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਆਰਾਮਬਾਗ ਤੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਿਤਾਲੀ ਬਾਗ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਰਾਮਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤਾਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।