ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ: ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ 'ਦੀਦੀ', 15,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰੀ
ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
Published : May 4, 2026 at 10:49 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੀ "ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧੀ" ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
Bhabanipur assembly seat | BJP's Suvendu Adhikari defeats West Bengal CM Mamata Banerjee by a margin of 15105 votes pic.twitter.com/SWmX8zQGm1— ANI (@ANI) May 4, 2026
ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 20ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਰੁੱਧ 15,105 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ECI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 127,301 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
16ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ ਲਈ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 53,932 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। 16ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ECI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰਜੀ 53,369 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ CPI(M) ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
#WATCH | Kolkata | BJP leader Suvendu Adhikari says, " congratulations to everyone. this is the victory of the people of bengal. it is the victory of modi ji." https://t.co/PeMy9f298a pic.twitter.com/QXno1xfSws— ANI (@ANI) May 4, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 14ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3,830 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, 17ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ (ਏਆਈਐਸਐਫ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਨਤ ਪਾਰਟੀ (ਏਜੇਯੂਪੀ) ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।