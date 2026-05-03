ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: 293 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ
ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ: ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ; ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
Published : May 3, 2026 at 6:27 PM IST
ਕੋਲਕਾਤਾ: ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 77 ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 294 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 293 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਾਲਟਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, "ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਚੋਣ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਮਈ ਅਤੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 294 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ।
ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗੋਰਖਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਮੋਰਚਾ (ਬੀਜੀਪੀਐਮ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ 291 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਜੀਪੀਐਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ: 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਅਤੇ 2024 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 200 ਤੋਂ 300 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ: "ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
2021 ਵਿੱਚ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ [ਏਜੰਟਾਂ] ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਚੋਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 92.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਅਤੇ - ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ - ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 294 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਏਜੇਯੂਪੀ ਅਤੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼, ਅਗਨੀਮਿੱਤਰ ਪਾਲ, ਰੂਪਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਨਿਸਿਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਹਾਦ ਹਕੀਮ, ਕੁਨਾਲ ਘੋਸ਼, ਮਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਉਦੈਯਨ ਗੁਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ECINET ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ QR ਕੋਡ-ਅਧਾਰਤ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹੀ ਅਪਵਾਦ ਹਨ। ਵੋਟ-ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ, 11 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ: ਬਾਲੀਗੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਖਾਵਤ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ, ਨੇਤਾਜੀ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਥਾਮਸ ਬੁਆਏਜ਼ ਸਕੂਲ। ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ ਲਈ ਗਿਣਤੀ - ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ - ਸਖਾਵਤ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।