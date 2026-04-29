ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ: ਆਰਜੀ ਕਰ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ EVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਆਰਜੀ ਕਰ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ EVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ।
Published : April 29, 2026 at 11:58 AM IST
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 142 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੜਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
"ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ"
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਤਨਾ ਦੇਬਨਾਥ ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਪਨੀਹਾਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨਾ ਦੇਬਨਾਥ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
Ratna Debnath says, " i feel there is some problem with the press button on the evm. it is taking time to press it, i will inform the officer... i thank every voter who came early to vote and i appeal to all voters to come out and vote. i believe i will get justice." https://t.co/l0B8B4mTdZ pic.twitter.com/zMdv5Z2iIC— ANI (@ANI) April 29, 2026
ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਤਨਾ ਦੇਬਨਾਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਈਵੀਐਮ ਬਟਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਨੀਹਾਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦਮ ਦਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਨੀਹਾਟੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਾਰਡ 1-14, 16, 17 ਅਤੇ 22 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਨੀਹਾਟੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 93 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ 1,448 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,228 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 220 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।