ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Published : May 31, 2026 at 2:09 PM IST
ਹੁਗਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਤਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਵਫ਼ਦ ਹੁਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਤਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ "ਚੋਰ! ਚੋਰ!" (ਚੋਰ! ਚੋਰ!) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH | Hooghly, West Bengal: TMC MP Kalyan Banerjee was allegedly attacked near Chanditala Police Station when he came to submit a deputation regarding post-poll violence.— ANI (@ANI) May 31, 2026
More details awaited. pic.twitter.com/47XaGsbL0q
ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਪੱਥਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੇਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ "ਕੀ ਇਹ ਉਹ 'ਬਦਲਾਅ' ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਸਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ (ਆਈਸੀ) ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ; ਕੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?" ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।