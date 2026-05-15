BRICS: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਬ੍ਰਿਕਸ: ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਘਚੀ
ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
By PTI
Published : May 15, 2026 at 7:06 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ" ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ" ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਜੰਗ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਲਾਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਰਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਹਾਂ।"
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰਾਨ ਅਰਾਘਚੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਖਲੀਫਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਲ ਮਰਾਰ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ।
ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।