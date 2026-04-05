ETV Bharat / bharat

ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ, ਜਾਣੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Horoscope Weekly: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਲੱਕੀ ਡੇਅ, ਲੱਕੀ ਕਲਰ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹਨ।

weekly rashifal
ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 5, 2026 at 4:44 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਤਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਾਤਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਜਾਤਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਡਾਈਟ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਔਸਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫੋਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਣਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਾਤਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਤਕ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ 'ਤੇ, ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਾਤਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਹਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਜਵਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਗੜ-ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਉਲਟਾ-ਸਿੱਧਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਤਕ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

TAGGED:

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
RASHIFAL WEEKLY PUNJABI
HOROSCOPE WEEKLY
ਪੰਜਾਬੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
WEEKLY RASHIFAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.