ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਾਣੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਾਣੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Horoscope Weekly: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਲੱਕੀ ਡੇਅ, ਲੱਕੀ ਕਲਰ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਹਨ।
Published : March 1, 2026 at 4:15 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗੀ। ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਾਤਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ; ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਫ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੋਗੇ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੋਗੇ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਤਰਤੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਝ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਮਝਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਧਨੁ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਤਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕੋਗੇ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਓ। ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।