Weekly Horoscope: ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Weekly Horoscope: ਜਾਣੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
Weekly Horoscope 4 October To 10 October: ਜਾਣੋ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
Published : October 5, 2026 at 8:57 AM IST
- ਮੇਸ਼ (ARIES) - ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਧਣ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਆਦਿ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਡਾਇਟ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਡਿੰਗ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (TAURUS) - ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
- ਮਿਥੁਨ (GEMINI) - ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਵਧਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੈਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
- ਕਰਕ (CANCER) - ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਗਲਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਿੰਘ (LEO) - ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ।
- ਕੰਨਿਆ (VIRGO) - ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਧੇ ਨਾਲ ਕੱਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
- ਤੁਲਾ (LIBRA) - ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (SCORPIO) - ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਅਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੋਗੇ। ਧਨ-ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
- ਧਨੁ (SAGITTARIUS) - ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਲਝਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੁਟਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮਕਰ (CAPRICORN) - ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਧੀਰਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿਣਗੇ।
- ਕੁੰਭ (AQUARIUS) - ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ। ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਮੌਜੀ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਫਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।
- ਮੀਨ (PISCES) - ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਵੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।