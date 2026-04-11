ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਗਰਮ ਲੂਅ ਵਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, 'ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ' ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : April 11, 2026 at 8:30 PM IST
ਸੁਰਭੀ ਗੁਪਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ, ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਜਾਂ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ IMD ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ-ਮਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੂਖਮ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਚ-ਮਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"
ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਬਾਹਰੀ ਕਾਮੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ
ਆਈਐਮਡੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਕਸਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕਾਈਮੇਟ ਵੈਦਰ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਪਲਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ... ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।"
ਪਲਾਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ (ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ) ਅਤੇ ਮਈ ਦੌਰਾਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ
ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੂਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
TERI ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਹਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਐਨ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਠੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਰਾਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ 'ਕੇਲਵਿਨ ਵੇਵ' ਕਾਰਕ
ਤੁਰੰਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ 'ਕੇਲਵਿਨ ਵੇਵ' - ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ - ਗਲੋਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 'ਐਲ ਨੀਨੋ' (ਐਲ ਨੀਨੋ) ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 'ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਰਾਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ... ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਲਵਿਨ ਲਹਿਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਲਵਿਨ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਦੋਵਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਲ ਨੀਨੋ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਬੋਰੋ ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਹਰੇ ਛੋਲੇ, ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਲ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਵਰੀਨ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਗਰਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮ ਰਾਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ "ਸੁਪਰ ਐਲ ਨੀਨੋ" ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਧਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।"