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ਵਾਇਨਾਡ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਲੈਂਡਸਲਾਇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ? 149 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੰਡੱਕਈ-ਚੁਰਲਮਲਾ ਲੈਂਡਸਲਾਇਡ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।

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ਵਾਇਨਾਡ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 30, 2026 at 7:39 PM IST

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ਵਾਇਨਾਡ/ਕੇਰਲ: 30 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਜਿਸਨੇ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੰਡੱਕਈ-ਚੁਰਲਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 32 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

"ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ"

ਚੂਰਲਮੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥੰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ।

WAYANAD LANDSLIDE
ਵਾਇਨਾਡ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਲੈਂਡ ਸਲਾਇਡ (Etv Bharat)

ਥੰਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 149 ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਆਫ਼ਤ, ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ, ਥੰਕਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਮੀਨ ਦਾ ਸਦਮਾ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਹਨੇਰੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚੁਰਲਮਲਾ, ਮੁੰਡੱਕਈ ਅਤੇ ਪੁੰਚੀਰੀਮੱਟਮ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪਿੰਡ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 298 ਜਾਨਾਂ ਚਲਿਆਰ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

WAYANAD LANDSLIDE
ਵਾਇਨਾਡ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਲੈਂਡ ਸਲਾਇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ"

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਡੱਕਈ-ਚੁਰਮਲਾ ਲੈਂਡ ਸਲਾਇਡ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ 298 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 32 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

WAYANAD LANDSLIDE
ਬਰਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "30 ਜੁਲਾਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 178 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਦਿਲ, ਕਲਪੇਟਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।"

"149 ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 149 ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

WAYANAD LANDSLIDE
ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ

30 ਜੁਲਾਈ, 2024: ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਖੀ। ਸਵੇਰੇ 2:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮੁੰਡੱਕਈ ਅਤੇ ਚੂਰਲਮਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਆਈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉੱਖੜ ਕੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਮੁੰਡੱਕਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਚੂਰਲਮਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਾਇਨਾਡ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸਮੂਹ ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ।

WAYANAD LANDSLIDE
ਵਾਇਨਾਡ (Etv Bharat)

ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਚੂਰਲਮਲਾ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਭਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਚੂਰਲਮਲਾ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਮੁੰਡੱਕਈ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 373 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ।

ਬੇਲੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਮੁੰਡੱਕਈ ਦੇ ਵਾਰਡ 10 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 145 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੂਰਲਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 137 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਟਾਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,424 ਲੋਕ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੁੰਡੱਕਾਈ ਵਿੱਚ 1,102 ਲੋਕ ਅਤੇ ਚੂਰਲਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 2,025 ਲੋਕ ਬਚੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 454 ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 231 ਪੂਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 223 ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 266 ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ 298 ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 273 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1,555 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।

ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,531 ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (NDRF) ਦੇ 35, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਮਦਰਾਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ (MEG) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਰ (DSC) ਦੇ 582 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ 23, SDRF ਦੇ 120, ਕੇਰਲ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 460, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 31, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਦੇ 61, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਤ, ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ 50, ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 80 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ 82 ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ।

WAYANAD LANDSLIDE
ਲੈਂਡਸਲਾਇਡ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਥੰਕਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਲਪੇਟਾ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਥੰਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਥੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 149 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਤਦ ਹੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਫ਼ਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਥੰਕਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘਰ

ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 178 ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਹੋਮਜ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 158 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ), ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਮੂਹ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਫ਼ਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਵਾਇਨਾਡ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਯਾਦ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

WAYANAD LANDSLIDE
ਲੈਂਡਸਲਾਇਡ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

ਬੇਕਾਬੂ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਰ

ਥੰਗਕਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਇਨਾਡ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕਲਾਡੀ ਟਨਲ ਰੋਡ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਥੰਗਕਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 149 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਇਨਾਡ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ... ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

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