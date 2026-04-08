ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ"
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
Published : April 8, 2026 at 6:26 PM IST
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਲਈ 'ਜਿੱਤ' ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਆਯਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
"ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇੰਸ਼ਾ'ਅੱਲ੍ਹਾ" (ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ), "ਅੱਲ੍ਹਾਹੂ ਅਕਬਰ" (ਰੱਬ ਮਹਾਨ ਹੈ), ਅਤੇ "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਮੁਜਤਬਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ" ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਆਯਤੁੱਲਾ ਮੁਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ 'ਜਿੱਤ' ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਦਾਕਦਲ ਅਤੇ ਜ਼ਦੀਬਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਡਗਾਮ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਗੰਦਰਬਲ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਈਰਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ *ਕਾਹਵਾ* (ਰਵਾਇਤੀ ਚਾਹ) ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਬਡਗਾਮ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਆਬਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ, ਇਸਨੂੰ ਈਰਾਨ ਲਈ 'ਜਿੱਤ' ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਦੇ ਸੋਨਾਵਾੜੀ ਦੇ ਜਾਵੇਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ - ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ 'ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇਤਾ ਸੱਜਾਦ ਕਾਰਗਿਲੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਰੋਧ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਈਰਾਨ ਦੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"