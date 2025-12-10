ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ 'ਅਮਰਨਾਥ': ਟਿਮਰਸੇਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਰਫਬਾਰੀ ਨਾ ਅਦਭੁੱਤ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਨੀਤੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ, ਟਿਮਰਸੈਨ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ
Published : December 10, 2025 at 1:30 PM IST
ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਚਮੋਲੀ: ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਟਿਮਰਸੇਨ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੌਰਾਨ ਔਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਲੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਧੌਲੀ ਗੰਗਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਟਿਮਰਸੇਨ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਫਾ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ-ਮਲਾਰੀ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਟਿਮਰਸੇਨ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਤੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰਾ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਨੀਤੀ ਘਾਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਲਾਨੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਘਾਟੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ
ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਨੀਤੀ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਟਿਮਰਸੇਨ ਮਹਾਦੇਵ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।